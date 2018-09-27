نتنياهو يهاجم إيران بالأمم المتحدة: طهران تمتلك منشأة نووية

القاهرة - مصراوي



هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إيران خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتهمها بإخفاء معدات ذات الصلة بالأسلحة النووية.

وعرض نتنياهو أمام الحضور صورا لما زعم أنها منشآت نووية على أراضيها.

وأشار إلى أن الاتفاق النووي الإيراني يهدد أن إسرائيل.

وأضاف رئيس وزراء دولة الاحتلال أن إسرائيل قدمت أدلة دامغة على محاولات إيران لامتلاك أسلحة نووية.

وقال نتنياهو أيضًأ: "لدي رسالة لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، افعل الصائب حقق في هذا المخزن السري (النووي) حالا قبل أن ينهي الإيرانيين ما يوجد فيه".