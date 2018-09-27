نتنياهو يهدد طهران: سنواصل مهاجمتكم في سوريا ولبنان والعراق

القاهرة - مصراوي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده ستواصل مهاجمة وملاحقة إيران سواء في سوريا أو لبنان أو العراق.

وصرح خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة موجها حديثه لإيران: "سنواصل مهاجمتكم في سوريا ولبنان والعراق وسنواجهكم حيثما كنتم وأينما كنتم للدفاع عن إسرائيل".

وزعم نتنياهو أن إيران تخفي معدات ذات صلة بأسلحة نووية، وأنها تمتلك منشأة نووية سرية. وعرض نتنياهو أمام الحضور صورا لما زعم أنها منشأة نووية على أراضيها.

وأضاف رئيس وزراء دولة الاحتلال أن إسرائيل قدمت أدلة دامغة على محاولات إيران لامتلاك أسلحة نووية.

وقال نتنياهو أيضًأ: "لدي رسالة لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، افعل الصائب حقق في هذا المخزن السري (النووي) حالا قبل أن ينهي الإيرانيين ما يوجد فيه".