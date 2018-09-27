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    وزير خارجية الأردن: صراع "فلسطين- إسرائيل" هو أساس التوتر في المنطقة

    07:17 م الخميس 27 سبتمبر 2018
    وزير خارجية الأردن: صراع "فلسطين- إسرائيل" هو أساس التوتر في المنطقة

    وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

    نيويورك - (د ب أ)

    قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أساس التوتر والصراع في المنطقة، وأن حله على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو 1967 هو شرط تحقيق السلام الشامل والدائم.

    وحذر من خطورة استمرار غياب آفاق التقدم في الجهود السلمية ومن تبعات استمرار إسرائيل في إجراءاتها الأحادية في فلسطين المحتلة.

    وجاء ذلك خلال لقاءاته على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع عدد من نظرائه والمسؤولين الدوليين جرى خلالها بحث تطوير العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، وفِي مقدمها القضية الفلسطينية وجهود حشد التمويل السياسي والمالي لوكالة تشغيل وإغاثة اللاجئين (الأنروا) والأزمة السورية.

    نيويورك الأردن أيمن الصفدي إسرائيل فلسطين

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