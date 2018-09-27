بريطانيا: روسيا ستدفع ثمنا باهظا لاستخدام الأسلحة الكيميائية

لندن - (أ ش أ)

حذر وزير الخارجية البريطانية جريمي هنت، روسيا بأنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا واصلت استخدام الأسلحة الكيميائية بعد حادث تسمم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب في سالزبري في مارس الماضي.

وقال هنت - في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" اليوم الخميس - إنه أجرى لقاء وصفه "بالصريح" مع نظيره الروسي سيرجي لافروف عندما التقيا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتابع "رسالتنا إلى روسيا واضحة للغاية، إذا قمتم بذلك ، فسيكون الثمن باهظا للغاية، لقد دفعوا ثمنا دبلوماسيا باهظا جدا لكنهم بحاجة إلى فهم أنه لن يكون مكانا مريحا لروسيا في العالم إذا كانت هذه هي الطريقة التي يتصرفون بها."

وأضاف "كان الأمر صعبا للغاية لأنه من غير المقبول أن تأمر روسيا عميلين من وحدة الاستخبارات العسكرية باستخدام الأسلحة الكيميائية على الأراضي البريطانية".

وأشار هنت إلى أنه يعتقد أن الروس قاموا بمحاولة الاغتيال لأنهم شعروا أنهم "أفلتوا" من تسميم ألكسندر ليتفينينكو ، وهو عميل روسي سابق آخر ، في لندن عام 2005.