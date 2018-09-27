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    مسلحون يغتالون وصيفة ملكة جمال العراق السابقة

    07:16 م الخميس 27 سبتمبر 2018
    مسلحون يغتالون وصيفة ملكة جمال العراق السابقة

    تارة فارس

    بغداد - (د ب أ)

    أفاد متحدث عراقي بأن وصيفة ملكة جمال العراق السابقة الشابة تارة فارس قتلت مساء اليوم الخميس بهجوم مسلح في بغداد.

    وذكر قاسم عبد الهادي مدير إعلام دائرة صحة بغداد الرصافة في بيان صحفي أن جثة "تارة فارس وصلت إلى مستشفى الشيخ زايد مساء اليوم، وعليها آثار أعيرة نارية في الرأس والصدر".

    وتشتهر تارة فارس في المجتمع العراقي بعرض صورها الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الحفلات الخاصة، وهي تقود سيارتها، وفي الشوارع والساحات العامة.

    بغداد العراق تارة فارس مواقع التواصل الاجتماعي

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