عباس: لن نقبل برعاية أمريكية منفردة لعملية السلام

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الفلسطينيين يقاومون الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي بالوسائل المشروعة التي أقرتها المنظمة الدولية، وعلى رأسها المقاومة الشعبية السلمية، كما يجري اليوم في مسيرات العودة وفي مناطق أخرى مثل الخان الأحمر، التي قررت الحكومة الإسرائيلية اقتلاع وتشريد سكانها، الذين يقطنونها منذ أكثر من 50 عاماً، لإقامة مشاريع استيطانية عليها، فتقطع بذلك أوصال الدولة الفلسطينية.

وأوضح عباس، أنه يرحب بتقديم الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر بوابة الشرعية الفلسطينية، ولكن "نرفض أن يكون هذا الدعم بديلًا للحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض، وبديلًا عن رفع الحصار الإسرائيلي وإنهاء الانقسام القائم في قطاع غزة، وسوف نواجه بكل حزم المشاريع الهادفة إلى فصل قطاعنا الحبيب عن دولتنا تحت مسميات مختلفة".

وتابع عباس، "نقدر لأشقائنا العرب ولمصر الشقيقة على وجه التحديد، ما تقوم به من جهود لإنهاء هذا الانقسام، آملين أن تُتوج هذه الجهود بالنجاح".

وأكد عباس أن الفلسطينيين لن يلجأوا إلى العنف أو الإرهاب أبدًا مهما كانت الظروف، وأنه لن يقبل بعد اليوم برعاية أمريكية منفردة لعملية السلام، لأن الإدارة الأمريكية فقدت بقراراتها الأخيرة أهليتها لذلك.

وعن الاتفاق مع حماس، قال عباس: "هناك اتفاقات مع حركة حماس، فإما أن تنفذها بالكامل، أو نكون خارج أية اتفاقات أو إجراءات تتم بعيداً عنا، ولن نتحمل أية مسؤولية".