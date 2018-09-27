عباس: القدس عاصمة فلسطين.. و"أرض إسرائيل" لا توجد على الخريطة

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القدس عاصمة فلسطين، وإن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال جاثمًا على صدور الفلسطينيين، ويقوض الجهود الحازمة لإحلال السلام.

وتابع عباس خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ووسط تصفيق حاد من الحضور، أنه توجه إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "في شهر يوليو الماضي أصدرت إسرائيل قانونًا عنصريًا تجاوز الخطوط الحمراء (قانون القومية) يتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويقود إلى قيام دولة واحدة عنصرية، ويلغي حل الدولتين".

وتابع: "إسرائيل تمارس العنصرية ولكن توجت عنصريتها باستخدام هذا القانون، ويميز ضد المواطنين العرب في إسرائيل لأنه يعطي حق المواطنة فقط لليهود، على الرغم من أنهم يمثلون 20% من تعداد سكان إسرائيل".

وأضاف عباس: "هذا القانون العنصري يتحدث عن ما يسمونه أرض إسرائيل، فهل تسألون الحكومة الإسرائيلية أين هي أرض إسرائيل وما هي حدودها؟ والتي أتحدى أن يعرفها أحد منكم، فهي لا توجد على الخريطة، ويشكل هذا القانون وصمة عار في جبين إسرائيل ومن يسكت عنها".