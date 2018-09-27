بومبيو يحث مجلس الأمن على مواصلة فرض العقوبات على كوريا الشمالية

نيويورك - (د ب أ)

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المجتمع الدولي على مواصلة فرض العقوبات على كوريا الشمالية حتى توقف برنامجها النووي.

وأعلن بومبيو -في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس- أنه سيتوجه إلى بيونج يانج الأربعاء لإجراء محادثات نزع السلاح النووي ولوضع اللمسات الأخيرة على قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال بومبيو أمام المجلس المؤلف من 15 عضوا "لا يمكن للعالم القبول بكوريا الشمالية المسلحة نوويا".

واضاف بومبيو "هذا ليس موقف الولايات المتحدة فحسب، بل هذا هو موقف العالم".

وقال بومبيو إن كوريا الشمالية انتهكت بالفعل الحد الأقصى من النفط المكرر الذي حدده مجلس الأمن الدولي العام الماضي.

وتسمح القيود التي تفرضها الأمم المتحدة لبيونج يانج باستيراد 500 ألف برميل في السنة ، لكن في الفترة بين كانون ثان/ يناير وأيلول/ سبتمبر، حصلت الدولة النووية نووية المارقة على حوالي 800 ألف برميل، وفقا لتقديرات الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت موسكو في السابق بالتستر على انتهاكات العقوبات من قبل جهات أجنبية.

وكرر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت خلال الاجتماع دعوات بومبو لمواصلة الضغط على بيونج يانج من خلال فرض عقوبات.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والفرنسي جان ايف لو دريان من بين الوزراء الحاضرين في الاجتماع. حقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة