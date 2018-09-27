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    امرأة وستة رجال يتنافسون على شغل مقعد الرئاسة في العراق

    06:02 م الخميس 27 سبتمبر 2018
    امرأة وستة رجال يتنافسون على شغل مقعد الرئاسة في العراق

    بغداد - (د ب أ)
    أعلن البرلمان العراقي اليوم الخميس حصر عدد المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية على سبعة مرشحين بعد استيفائهم شروط الترشيح.

    وذكر مصدر في البرلمان العراقي أنه تمت الموافقة اليوم على "أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وهم كل من السيدة سروة عبد الواحد، وبرهم صالح وفؤاد حسين وعبد الكريم علي عبطان الجبوري وسردار عبد الله وعبد اللطيف رشيد وعمر البرزنجي".

    ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي يوم الثلاثاء المقبل جلسة حصرية لانتخاب رئيس الجمهورية، في إطار المهلة الدستورية التي حددها الدستور العراقي، وتنتهي في الثاني من الشهر المقبل والبالغة 30 يوما، من أول جلسة يعقدها البرلمان العراقي.

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