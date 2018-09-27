أردوغان يصل برلين من أجل تحسين العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا

برلين - (د ب أ)

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، في مستهل زيارة تستغرق ثلاثة أيام قد تحدد مسار العلاقات المستقبلية بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).



ودعا أردوغان، قبل وصوله إلى ألمانيا إلى "فتح صفحة جديدة" في العلاقات الثنائية بين البلدي،ن رغم استمرار التوتر بسبب سجل تركيا في حقوق الإنسان ومجموعة من القضايا الأخرى.



وكتب أردوغان في صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج في مقال رأي نُشر قبل ساعات من وصوله: "من مسؤوليتنا أن نطّور علاقاتنا بشكل عقلاني على أساس مصالحنا المشتركة ، بعيدا تماما عن المخاوف غير المنطقية".



وتدهورت العلاقات الألمانية مع تركيا وسط انتقادات لحكم أردوغان، الذي تتزايد توجهاته الاستبدادية وحملة قمع أعقبت الانقلاب الفاشل الذي حدث عام 2016، الذي شهد احتجاز مواطنين ألمان أيضا.



ورغم أن أردوغان زار ألمانيا كرئيس للوزراء أو رئيس في أكثر من 12 مناسبة، فإن هذه هي أول زيارة رسمية له تشهد استقبالا عسكريا كاملا.



وتوقع الرئيس التركي في مقاله أن تدعم ألمانيا حكومته في حربها ضد حزب العمال الكردستاني المحظور (بي كيه كيه)، وكذلك حركة جولن الإسلامية، التي تلقي أنقرة باللائمة عليها في محاولة انقلاب عام 2016.



وحذر أردوغان من خطورة التطرف اليميني و العنصرية على النظام الأساسي الديمقراطي الحر في أوروبا، واعتبرهما عقبة كبرى أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.