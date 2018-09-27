ليبرمان: إسرائيل مستعدة لإعادة فتح معبر القنيطرة مع سوريا

تل أبيب - (د ب أ):

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن إسرائيل مستعدة لإعادة فتح معبر القنيطرة الحدودي مع سورية ، مضيفا أن الكرة الآن في ملعب سوريا.

ووفقا للإعلام الإسرائيلي ، تم غلق معبر القنيطرة ،الذي يقع في مرتفعات الجولان، عام 2014 .

واستأنفت قوة "يوندوف" لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الدوريات في منطقة القنيطرة في أغسطس الماضي بعد أن استعادت الحكومة السورية السيطرة على بلدة القنيطرة من أيدي قوات المعارضة .

وقال ليبرمان خلال زيارة تفقدية لمعبر القنيطرة اليوم الخميس :"إننا مستعدون لفتح المعبر كما كان في الماضي ، والكرة الآن في ملعب سوريا".

وأضاف بالقول :"فيما يتعلق بالقدرة على تشغيل المعبر ،سواء من الجانب الأمني أو الإداري ، فإن كل شيء جاهز".

يشار إلى أن المعبر يستخدم في الأساس من أجل قوات "يوندوف" المعنية بالمراقبة ومن أجل الأقلية الدرزية العرقية في الجولان للعبور إلى سورية .

وأكد ليبرمان مجددا على بقاء إسرائيل على سياسة عدم التدخل في الحرب الأهلية السورية.

وقال إن إسرائيل سوف تسعى إلى ضمان الالتزام بوجود المنطقة العازلة التي تم تحديدها بين مرتفعات الجولان الخاضعة لسيطرة إسرائيل وبين سوريا عام 1974 بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 .