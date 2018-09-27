الصين: اتهامات ترامب بتدخلنا في الانتخابات الامريكية "كذب وافتراء"

بكين - (د ب أ):

قالت الصين إن اتهامات الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، لها بالتدخل في الانتخابات الامريكية، "كذب" و"افتراء".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن إعلانا اشترته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية الرسمية في صحيفة محلية في ايوا، يمثل "تعاونا طبيعيا" بين وسائل الاعلام الامريكية والاجنبية.

وقال جينج شوانج: "لو وصف ذلك... بأن الحكومة الصينية حاولت التدخل في الانتخابات الامريكية، فهو أمر بعيد الاحتمال وكذب محض".

وكان الرئيس الامريكي نشر قبل ساعات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور قسم الإعلانات التكميلية في صحيفة" تشاينا ديلي" في صحيفة "دي موان ريجستر"، واصفا إياها بـ "الإعلانات الدعائية". ويظهر الإعلان انتقادات لسياسات الرئيس.

وكان ترامب اتهم الصين أثناء اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، بمحاولة "التلاعب والتدخل" في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر المقبل مضيفا أن لديه أدلة تدعم أدعاءاته.

وقال ترامب لمجلس الأمن الدولي :"للأسف، وجدنا أن الصين تحاول التدخل في انتخاباتنا المقبلة".