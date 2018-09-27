الخارجية تعيد مجموعة من المواطنين المحتجزين في ليبيا

القاهرة - مصراوي:

نجحت وزارة الخارجية المصرية في إعادة 78 مواطنًا بسلام إلى أرض الوطن من ليبيا، وذلك بعد تلقي الوزارة إخطارًا من مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس عبر مكتب المنظمة في القاهرة يفيد باحتجاز ما يقرب من 115 مواطناً مصرياً لدخولهم بشكل غير شرعي إلى البلاد.

وفي إطار حرص الحكومة المصرية على حماية مصالح مواطنيها في الخارج والحفاظ على سلامتهم، قامت وزارة الخارجية على الفور ببذل جهودها لتحديد أماكن المحتجزين، بالتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة لضمان عودة آمنة وكريمة للمواطنين المصريين إلى أرض الوطن، علما بأنه تم حتى الآن تسيير عدة طائرات شارتر من ليبيا من أجل عودة المواطنين خلال الشهرين الأخيرين، ومازالت الجهود مستمرة لضمان عودة باقي المواطنين المحتجزين.