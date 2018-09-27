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    الهند تقضي بعدم دستورية قانون تجريم الزنا

    02:48 م الخميس 27 سبتمبر 2018
    الهند تقضي بعدم دستورية قانون تجريم الزنا

    المحكمة العليا الهندية

    نيودلهي - (د ب أ):
    قضت المحكمة العليا الهندية اليوم الخميس بعدم دستورية قانون يجرم الزنا.

    وكان القانون الذي سن قبل 158 عاما إبان الاستعمار البريطاني ينص على السجن لما يصل لخمس سنوات بحق الرجل الذي يقيم علاقة جنسية مع زوجة رجل آخر دون موافقته.

    وقال القضاة في نيودلهي إن القانون يتعارض مع مبدأ المساواة الجنسية.

    وجاء في الحكم: "أي نظام يعامل المرأة بإذلال وبظلم وبعدم مساواة أو تمييز يثير غضب الدستور".

    وقال قاضي القضاة ديباك ميسرا: "إنه الوقت للقول إن الزوج ليس سيد (زوجته). السيادة القانونية لجنس على آخر خاطئة"، بحسب موقع "لايف لو" الإخباري القضائي.

    ولايزال الزنا سببا للطلاق في القانون المدني. وقالت الحكومة الهندية إن هذا القانون يجب أن يظل قائما لحماية الزواج.

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