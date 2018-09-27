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    وزير العدل السعودي: اتخذنا خطوات لحماية حقوق الإنسان والحريات في المملكة وزير العدل السعودي: اتخذنا خطوات لحماية حقوق الإنسان والحريات في المملكة

    02:46 م الخميس 27 سبتمبر 2018
    وزير العدل السعودي: اتخذنا خطوات لحماية حقوق الإنسان والحريات في المملكة وزير العدل السعودي: اتخذنا خطوات لحماية حقوق الإنسان والحريات في المملكة

    الدكتور وليد بن محمد الصمعاني

    الرياض - (د ب أ):

    أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن جميع الناس والطبقات وأتباع الأديان سواسية أمام أحكام الشريعة الاسلامية، مشير إلى أن بلاده اتخذت خطوات تمكن من حماية حقوق الإنسان والحريات في المملكة .

    وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الخميس أن تصريحات وزير العدل جاءت خلال لقائه بوفد الهيئة الأمريكية لحرية الأديان الذي يزور المملكة حالياً برئاسة جون مور.

    وطبقا للوكالة ، قام وزير العدل السعودي بإيضاح التطورات على الصعيد الحقوقي للوفد الأمريكي، الذي بدأ مهتماً بالإصلاحات التي شهدتها المملكة العربية السعودية في مجال تمكين المرأة والشباب، وإتاحة الفرصة أمام العديد من النساء لشغل وظائف مرموقة في وزارة العدل.

    وقال الوزير السعودي إن "الحوار بين أتباع الأديان يهدف إلى نقض جعل الاختلاف طريقا للخلاف، وأن الحوار لا ينبغي أن يكون سبيلاً لإدانة الآخر أو محاولة تغييره".

    واضاف الصمعاني أن "إرساء ثقافة احترام الآخر وقبول التنوع والتعدد أمراً مهمًا ومستمراً باستمرار الحياة، ذلك أن الاختلاف مستمر بين البشر وإلغاء ذلك لن يحقق السلام"، مؤكدا على أن "احترام الاختلاف هو ما يتحقق معه السلام في العالم عبر الحوار".

    وأكد أن "المملكة حرصت ولا تزال على السلام وتحقيق الأمن وإقامة العلاقات السليمة بين الشعوب، واحترام حقوق الإنسان؛ والحريات وفقاً للأسس المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت المملكة عليها".

    وليد بن محمد الصمعاني المجلس الأعلى للقضاء السعودية حقوق الإنسان

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