الجبير: قطر تدعم الإرهاب منذ منتصف التسعينيات والمقاطعة قد تطول

القاهرة- (مصراوي):

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن مقاطعة قطر يمكن أن تستمر طويلا حتى تُغيّر سلوكها الداعم للإرهاب.

وقال الجبير، في لقاء بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي الأربعاء، إن "بلاده لا تريد أن تتعامل مع قطر، لأنها دولة تدعم الإرهاب، منذ منتصف التسعينيات".

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتهم الدبلوماسية وروابطهم التجارية مع قطر منذ 5 يونيو 2017،

عد أن قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر، منذ 5 يونيو 2017 متهمة إيّاها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تواصل الدوحة نفيه وإنكاره بشدة وتعتبر المقاطعة "حصارًا ينتهك سيادتها الداخلية".