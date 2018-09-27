"ريفيرا الشرق الأوسط".. ما نعرفه عن منتجع الرفاهية في محمية بن سلمان

كتبت - رنا أسامة:

أطلقت السعودية مشروعًا جديدًا على ساحل البحر الأحمر باسم "آمالا"، لإرساء مفهوم جديد لما يُطلق عليه "السياحة الفاخرة" المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج، حسبما أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأربعاء.

يُعرف المشروع بـ"ريفيرا الشرق الأوسط؛ كونه امتدادًا طبيعيًا لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل. ويأتي كوجهة سياحية ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية في شمال غرب المملكة، بحسب تقارير محلية.

ويأتي ضمن خطط لتحويل جزء من الساحل الشمالي الغربي للبلاد إلى منطقة جذب للسائحين من حول العالم.

عبارة عن منطقة اقتصادية مساحتها 26 ألفًا و500 كيلومتر مربع قيد التطوير في شمال غرب المملكة، كجزء من "محفظة المشاريع السعودية العملاقة" لصندوق الاستثمارات العامة.

يجمع بين هدوء الطبيعة والمناظر الجبلية والمناطق البحرية فائقة النقاء لهواة الغوص، بحسب بيان صندوق الاستثمارات السعودي.

يُقدّم أول مجمع متكامل فائق الفخامة مرتكز حول النقاهة والصحة والعلاج والرياضة في العالم؛ حيث يضم منتجعات صحية متقدمة حديثة، وعلاجات مصممة للاستفادة من الأصول المحلية بحسب صحيفة "عاجل" المحلية.

سيوفر إجمالًا نحو 2500 غرفة وجناحًا فندقيًا و700 فيلا سكنية، وأكثر من 200 متجر راقٍ للتجزئة، ومجموعة من المعارض المميزة، وصالات العرض، وورش العمل الحرفية، ومحلات البيع بالتجزئة التي تدعمها مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية الفريدة.

يضم مرافق رياضية متكاملة لأنشطة اللياقة البدنية، ومرسى مخصصًا لليخوت والقوارب الصغيرة الفاخرة على ساحل البحر الأحمر.

ويعد أحد أفضل الوجهات للغوص واليخوت في العالم، وامتدادًا طبيعيًّا لموسم اليخوت الحالي في منطقة البحر المتوسط.

مُجهّز لاستضافة العروض الفنية والثقافية من مسرح وموسيقى ومتاحف وصالات عرض فنية ومنحوتات. كما يحتضن قرية للفن المعاصر.

يتمتّع بتنوع عروضه التراثية والطبيعية؛ حيث يتيح للضيوف زيارة مواقع تاريخية مذهلة، مثل مدائن صالح، والعلا، بجانب استكشاف الشعاب المرجانية الفريدة للبحر الأحمر.

كما يمنح فرصة استثنائية للمستثمرين والمُشغّلين من القطاع الخاص لتمويل أعمال التطوير والتشغيل لمرافق المشروع المختلفة.

وفي حين لم يكشف الصندوق السعودي عن حجم الاستثمار المرصود للمشروع، أعلن أنه سيتم وضع حجر الأساس له في الربع الأول من 2019، وافتتاح المرحلة الأولى منه نهاية 2020، على أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل بحلول 2028.

وسيتكفل صندوق الاستثمارات العامة بالتمويل الأولّي للمشروع وتطويره، فيما يتم إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في ضخ التمويل المتبقي وأعمال التطوير والتشغيل لمرافق المشروع المختلفة.

ويُتوقع أن يتم تطويره في 3 مواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية على الساحل الشمالي الغربي للسعودية، لتتجاوز مساحته 3800 كيلومتر مربع، مع تقديم خيارات وصول متعددة ومطار مخصص.

وعُيّن الأمريكي الخبير في تطوير وتشغيل الفنادق 5 نجوم والمنتجعات، نيكولاس نيبلز، رئيسًا تنفيذيًا لـ"ريفيرا الشرق الأوسط".

بحسيب تقارير سعودية، عمل نيكولاس في مجال الضيافة الفاخرة لثلاثة عقود مع من العلامات الكبرى ، مثل "ريتز كارلتون" و"فور سيزونس"، وقاد عددًا من مشاريع تطوير المنتجعات المتكاملة التي تبلغ قيمتها مليارات من الدولارات.

ومن بين أَفْضُلُ المناصب التي تقلدها منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات والتطوير لشركات المنتجعات المتكاملة الرائدة في الأراضي الأمريكية والصين وفيتنام. وخلال فترة عمله، تمكن نيكولاس من إكمال 17 مشروعا جديدا.

ويعد نيكولاس -الحاصل على درجة الماجيستير في الإدارة من جامعة كورنيل- أحد كبار المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين الذين قادوا التطوير في ماكاو بالصين خلال عام 2006.