مرشح كردي: منصب رئيس العراق غير خاضع للتأثيرات الخارجية

بغداد - (د ب أ):

صرح المرشح الكردي لمنصب رئيس جمهورية العراق للسنوات الاربع المقبلة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين اليوم الخميس بان حسم موضوع منصب رئيس الجمهورية غير خاضع للتأثيرات الخارجية.

وقال حسين لمحطة تلفزيون (الشرقية) إن "قاعة البرلمان العراقي هي من ستحدد رئيس العراق المقبل والنواب هم من يختارون الرئيس".

وأضاف أن "منصب رئيس الجمهورية استحقاق كردي ، وأن أسهم مرشحي الرئاسة متذبذبة ولن تحسم حتى موعد التصويت".

وذكر أن "المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني اجمع على ترشيحي لمنصب رئيس الجمهورية ".

وقال حسين :"لا يمكن ان تكون الشراكة حقيقية بلا عمل مشترك بين بغداد واربيل ، وأن التوافق وحده لن يحسم منصب رئيس العراق القادم ،ونسعى الى توحيد الموقف الكردي قبل يوم التصويت على مرشح الرئاسة".

ومن المؤمل أن تجري عملية انتخاب رئيس العراق للسنوات الاربع المقبلة يوم الثلاثاء المقبل في جلسة للبرلمان العراقي مخصصة لهذا الموضوع حصرا.

وبحسب تسريبات من البرلمان العراقي ،فإن أكثر من 30 مرشحا عراقيا تقدموا للتنافس لهذا المنصب وابرزهم فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبرهم صالح عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.