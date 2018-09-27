تايمز البريطانية: على أوروبا أن تقف مع ترامب ضد النظام الإيراني

لندن - (د ب أ):

علقت صحيفة تايمز البريطانية على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعزل إيران دوليا قائلة اليوم الخميس: "لقد وضع ترامب خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة نفوذه السياسي في كفة الميزان لحشد الدعم من أجل عزل النظام الإيراني الشرير دبلوماسيا واقتصاديا".

تابعت الصحيفة: "ورغم ذلك يحاول حلفاء الولايات المتحدة وخصومها وبشكل غير مشروع عزل الرئيس ومكافأة طهران، وبذلك تهدد أهم القوى الفاعلة داخل الاتحاد الأوروبي ومن بينها بريطانيا مصداقية التحالف العابر للأطلسي".

ورأت الصحيفة أن هذه القوى تقف بذلك ضد واشنطن وتدمر مصداقية العقوبات كأداة سياسية فعالة ضد الأنظمة المستبدة.

وذهبت الصحيفة إلى أنه "ليس هناك مبرر أخلاقي للإبقاء على اتفاق ينتظر منه أن يبطىء التطور باتجاه حرب ولكنه يطلق كل الحرية لنظام قمعي للمشاركة في حروب أخرى".

ورأت الصحيفة أن ذلك "انتهازية تجارية بحتة" و تمثل خطرا على تماسك التحالف الغربي ونصحت بريطانيا بألا تشارك فيه.