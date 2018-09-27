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    السويد تُلغي اتفاقيتها مع مصر بشأن انشاء معهد سويدي بالأسكندرية

    11:49 ص الخميس 27 سبتمبر 2018
    السويد تُلغي اتفاقيتها مع مصر بشأن انشاء معهد سويدي بالأسكندرية

    المعهد السويدي بالأسكندرية

    القاهرة- (مصراوي):

    أعلنت حكومة السويد إلغاء اتفاقيتها مع مصر بشأن انشاء المعهد السويدي بالأسكندرية، مؤكدة أن الحوار بين البلدين بخصوص المعهد مُستمر ولن يتوقف، حسب بيان وزارة الخارجية السويدية.

    وفقًا للبيان، فإن ألغاء العملية يرجع إلى انتهاء عقد الإيجار للمبنى وصعوبة السفر إلى الإسكندرية، فقد قيمت حكومة السويد ضرورة نقل أنشطة المعهد، بنية الإنتقال إلى مكان آخر في منطقة الشرق وشمال أفريقيا في أسرع وقت ممكن.

    شدد البيان أن القرار لن يؤثر على التواجد السويدي في مصر عن طريق السفارة في القاهرة، مؤكدًا أن المشاركة السويدية الموسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا راسخة، وسيتسمر كذلك إلتزام حكومة السويد القوي بالحوار بين الثقافات والحضارات.

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