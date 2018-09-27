بالفيديو - حريق هائل ببنك الكويت الوطني

القاهرة - مصراوي:

شب حريق ضخم، اليوم الخميس، في أحد الأبراج بالعاصمة الكويت، حسب ما أفاد به ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي - بحسب شبكة إرم نيوز.

ونشرت حسابات إخبارية كويتية عبر "تويتر" مقاطع فيديو وصورًا، تظهر الحريق الضخم الذي تصاعدت منه سحابات دخان كثيفة.

وقال ناشطون إن الحريق شب في أحد الأبراج وأتى على بنك الكويت الوطني الجديد، فيما أفاد آخرون بأن الحريق وقع أسفل مبنى البنك قيد الإنشاء.

والتقط بعض الأشخاص من الأبراج المجاورة مقاطع وصورًا، تظهر تصاعد ألسنة اللهب واشتداد الحريق الذي توسعت دائرته في البرج على ما يبدو.

وهرعت قوات الدفاع المدني والإسعاف والشرطة لمكان الحريق لعمل الإجراءات اللازمة في سبيل إخماد الحريق والمساعدة في عمليات الإخلاء.

من جهته، نشر البنك تغريدة عبر "تويتر" شرح فيها تفاصيل ما حدث اليوم مؤكدًا السيطرة على الحريق من قبل الجهات المعنية دون وقوع إصابات.

وقال البنك: "نحيطكم علمًا بأن مبنى بنك الكويت الوطني قيد الإنشاء قد تعرض لاندلاع حريق جزئي في أحد المرافق وقد تمت السيطرة على الحريق بنسبة 90% من قبل الإدارة العامة للإطفاء، وقد تم إخلاء أكثر من 2500 عامل من الموقع بوقت قياسي دون حدوث أي إصابات. وسنوافيكم لاحقًا بآخر المستجدات. شكرًا لتفهمكم".