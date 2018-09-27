أبرز ما تحدث عنه ترامب في المؤتمر: خافوا من النساء فهن قادرات على تدميركم

كتبت- هدى الشيمي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن "أهل الشر" من ضمنهم النساء الذين يبحثون عن الشهرة والثراء، يفبركون تهم بالتحرش والاعتداء الجنسي ويتهمن بها رجال ذوي نفوذ وسلطة، مُشيرا إلى أنه كانت له تجربة خاصة مع هذه الادعاءات جعلته أكثر تشككًا في الاتهامات والتي قد تهدد القاضي بريت كافانو، مُرشحه للمحكمة العُليا.

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، إن ترامب تحدث عن الكثير من الأمور والقضايا الهامة، خلال المؤتمر الصحفي الذي استمر حوالي 83 دقيقة، المنعقد على هامش فعاليات الدورة الـ73 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك.

ذكرت الصحيفة الأمريكية أن ترامب استغل تواجده على هذه المنصة من أجل الدفاع عن كافانو، ضد الاتهامات المُلفقة الموجهة إليه بالتحرش بإحدى النساء بينما كانا مراهقين، واتهم الديمقراطيين بالعمل على تشويه مُرشحه.

وبالإضافة إلى دفاعه عن كافانو، تستعرض نيويورك تايمز أبرز 5 نقاط تحدث عنهم الرئيس الأمريكي في التالي:

· ترامب دافع عن رجل مُتهم بالتحرش

خصص ترامب جزء من حديثه للحديث عن النساء الثلاث اللائي تتهمن القاضي كافانو بالاعتداء عليهن والتحرش بهن، ووصفهن بالكاذبات. قال الرئيس الأمريكي إنه متشوق لسماع شهادات النساء أمام اللجنة القضائية في جلسة الاستماع بمجلس الشيوخ، المُقرر عقدها اليوم الخميس.

وأوضح أنه يصدق مُرشحه، ويرى أن الاتهامات الموجهة إليه عارية تمامًا عن الصحة.

· ترامب واثق 100 % أن كافانو بريء

أكد ترامب ثقته في براءة كافانو، مُشيرا إلى أنه مُستعد للتخلي عن ترشيحه في المحكمة الفيدرالية، إذا ظهرت تفاصيل جديدة في جلسة الاستماع. وقال إنه متشوق لسماع شهادة النساء اللائي تتهمن كافانو بالتحرش.

· بعث رسالة للشباب: خافوا من النساء فهم قادرون على تدميركم

طلب الصحفيون من ترامب أن يوجه رسالة للشباب، في الوقت الذي يواجه فيه كافانو اتهامات بالتحرش الجنسي، وعوضًا عن دعم قضايا المرأة، قال ترامب إن بعض أهل الشر، بما فيهم بعض النساء، يحاولون تدمير حياة الرجال ذوي المناصب.

وتابع: "تمر بلادنا بلحظة هامة جدًا، لأن هناك رجال رائعين يواجهون اتهامات قوية بالاعتداء الجنسي، اتهامات لا يمكن اثباتها أبدًا، لقد حدث ذلك عدة مرة".

· العالم ضحك على ترامب ولكنه لم يكن يمزح معهم

قالت نيويورك تايمز إن ترامب وضع نفسه مُجددًا في موقف مُحرج، عندما حاول التباهي في غرفة مليئة بالدبلوماسيين وزعماء وقادة دول العالم، وقال: "إن إدارته حققت انجازات لم يسبق لأي إدارة أخرى تحقيقها في تاريخ البلاد".

وتُشير الصحيفة إلى أن رد فعل المتواجدين في القاعة كان الأسوأ على الإطلاق، ومع ذلك أصرّ ترامب على أن ضحك القادة لم يكن يعني سخرية، ولكنه كانوا يحظون بوقت ممتع، وألقى باللوم على "وسائل الإعلام المزيفة" والتي نشرت تقاريرًا أفادت بأنهم أحرج نفسه وبلاده في افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة.

قال ترامب، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس،: "لم يكونوا يضحكون عليّ، ولكنهم كانوا يضحكون معي، حظينا بالمرح".

وتابع: "قضينا جميعًا وقتًا مُمتعًا، وهم يحترمون ما قمت بفعله".

· شن هجومًا على كندا

تحدث ترامب بطريقة شديدة اللهجة عن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، وأكد أنه رفض أن يعقد معه اجتماعًا على انفراد، بسبب خلافاتهما المتعلقة بالتجارة.

قال ترامب: "الضريبة الجمركية التي يفرضها مرتفعة للغاية، ولا يبدو أنه يريد تغيير أي شيء في هذا الأمر، وقد اخبرته، ولكنه تقريبًا نسى الأمر".

ولمّح الرئيس الأمريكي إلى أنه يفكر في فرض ضريبة على السيارات المستوردة من كندا.

وأضاف: "نحن غير سعداء بالمفاوضات مع كندا، وبطريقتها في التفاوض، كما أننا لا نحب ممثليها أيضًا"، مُشيرا إلى كريستيا فريلاند، وزيرة الشؤون الخارجية، التي تقود الفريق الكندي في مفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية.

وتابع: "كندا عاملتنا بطريقة سيئة جدًا".