ولي العهد السعودي يبدأ غدا زيارة للكويت تستمر يومين

الرياض - (د ب أ):

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيبدأ غدا الجمعة زيارة رسمية إلى الكويت تستمر يومين، يلتقي خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكبار المسؤولين.

وقال مصدر سعودي، لـ(د.ب.أ)، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن ولي العهد السعودي سيبحث خلال الزيارة "المهمة" للكويت "سبل دعم وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

ورفض المصدر الإفصاح عما إذا كانت المباحثات بين الجانبين ستتناول تطورات الأزمة مع قطر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/يونيو من العام الماضي قطع جميع العلاقات مع قطر، ووقف حركة النقل معها.

وكانت هذه الدول قد اتهمت السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت هذه الاتهامات بشدة وأكدت أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وقدمت الدول الأربعة لاحقا للسلطات القطرية، عبر وساطة كويتية، قائمة تتضمن 13 مطلبا، اشترطت تنفيذها لرفع المقاطعة عن قطر، ومن أبرزها خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وقطع جميع الصلات مع جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمي "داعش" و"القاعدة" وكذلك "حزب الله" اللبناني.