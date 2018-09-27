دراسة: تزايد المهاجرين الذين يفضلون انتخاب تحالف ميركل المسيحي

برلين - (د ب أ):

أظهرت دراسة ألمانية أن هناك تراجعا في تعاطف ذوي الأصول المهاجرة في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر عنه قبل بضعة سنوات.

وحسب الدراسة التي أجراها مجلس خبراء المؤسسات الألمانية للاندماج والهجرة فإن الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي (البافاري) اللذين يشكلان كتلة برلمانية واحدة تحت مظلة التحالف المسيحي الديمقراطي أصبحا الأكثر شعبية لدى أصحاب الخلفية المهاجرة حيث تبلغ شعبية الحزبين لدى هؤلاء في الوقت الحالي 2ر43%.

وفقا للدراسة التي أعلن عنها اليوم الخميس في برلين فإن واحدا فقط من بين كل أربعة مهاجرين هو الذي لا يزال يعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو الأفضل بين الأحزاب الألمانية مقارنة بنحو 40% من المهاجرين عام 2016.

كما تراجعت شعبية حزب الخضر لدى المهاجرين الذين استطلعت آراؤهم في الفترة بين يوليو عام 2017 و يناير عام 2018 وبشكل واضح مقارنة بالشعبية التي أظهرها استطلاع مشابه للمجلس قبل عامين حيث انخفضت هذه الشعبية من 2ر13% إلى 10% في الفترة نفسها.

ورغم أن الدراسة لم تكشف عن أسباب هذا التحول الجوهري فقد أظهرت وجود تفاوت بين المجموعات المختلفة للمهاجرين في تأييد الأحزاب.

فعلى الرغم مثلا من فقدان الاشتراكيين الألمان الكثير من أنصارهم من بين المهاجرين ذوي الأصول التركية إلا أن نسبة 37% التي لا تزال تؤيد الاشتراكيين هي نسبة لا تزال مرتفعة عن نسبة تأييد التحالف المسيحي الديمقراطي الذي يؤيده 33% من ذوي الأصول التركية في ألمانيا.

وحظي حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للإسلام والمعادي للأجانب بتأييد 1ر1% فقط من الألمان ذوي الأصول التركية ولكن 12% من المهاجرين في ألمانيا يعتبرونه الحزب الأفضل من بين الأحزاب الألمانية.

يشار إلى أن أكثر من 23% من السكان في ألمانيا مهاجرون وأن عدد من يحق لهم التصويت من الألمان ذوي الأصول الأجنبية بلغ 4ر9% من إجمالي عدد الناخبين في انتخابات عام 2013 ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 2ر10% خلال الانتخابات التي أجريت العام الماضي، وهناك تزايد مستمر في هذه النسبة.