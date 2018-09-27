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    أردوغان: تركيا والولايات المتحدة ستتجاوزان "المرحلة المضطربة"

    09:34 ص الخميس 27 سبتمبر 2018
    أردوغان: تركيا والولايات المتحدة ستتجاوزان "المرحلة المضطربة"

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    نيويورك - (د ب أ):

    أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة وواشنطن ستتجاوزان هذه "المرحلة المضطربة" في العلاقات.

    ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول أمام مؤتمر تركي أمريكي للاستثمار في نيويورك :"شراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والتي صمدت أمام الكثير من الصعوبات، ستتجاوز هذه الفترة المضطربة أيضا".

    تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافا بين تركيا والولايات المتحدة حاليا بشأن عدد من القضايا، من بينها استمرار توقيف القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا.

    وكانت الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد تبادلتا فرض عقوبات على وزراء في الجانبين، فضلا عن فرض رسوم جمركية على الواردات. وكان أردوغان قد تبنى في السابق موقفا متحديا، واتهم الولايات المتحدة بشن "حرب اقتصادية" على بلاده.

    إلا أنه قال أمس إن أنقرة لا تزال "متفائلة" بشأن مستقبل العلاقات السياسية والتجارية مع الولايات المتحدة، ولفت إلى أن تركيا ملتزمة باقتصاد السوق الحرة وتحسين بيئة الاستثمار.

    وحرص أردوغان على استغلال الفرصة لانتقاد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب "استغلال الأمور التجارية كأداة" لتحقيق أهداف سياسية.

    وغادر أردوغان الولايات المتحدة أمس. ومن المقرر أن يصل اليوم إلى ألمانيا في زيارة رسمية.

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