عاهل الأردن: لا يمكن الوصول لأي اتفاق سلام في الشرق الأوسط بدون الولايات المتحدة

عمان - (د ب أ):

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أنه لا يمكن الوصول لأي اتفاق سلام في الشرق الأوسط بدون الولايات المتحدة، ولكنه لفت إلى أن سحب غالبية ملفات الحل النهائي عن طاولة المفاوضات هو ما يسبب الإحباط لدى الفلسطينيين.

وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بثتها الليلة الماضية، ونقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، :"مهما يقال، فإنه لا يمكن الوصول لحل الدولتين أو اتفاق سلام بدون الولايات المتحدة ... وفي الوقت الراهن، فإن الولايات المتحدة تتحدث إلى طرف واحد دون الآخر، وهذه هي حالة الجمود التي نواجهها".

وأضاف أن عدم الاطلاع على مضمون خطة السلام التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تعدها "جزء من المشكلة، لأنه يُصعِّب علينا التدخل والمساعدة".

وشدد على أن الانتقال من حل الدولتين إلى حل الدولة الواحدة "هو أمر كارثي لنا جميعا في المنطقة، وكذلك إسرائيل".

وأوضح :"حل الدولة الواحدة يشكل برأيي مشكلة رئيسية لإسرائيل في كيفية تعريفها لنفسها وكيف تعرف نفسها داخليا أيضاً، فحقيقة الأمر أننا سنكون بصدد نظام فصل عنصري، ولذلك، هناك الكثير من الداعمين لإسرائيل في الخارج يساورهم القلق حول المسار الذي تتخذه إسرائيل".

وحذر :"إذا تم سحب غالبية ملفات الحل النهائي عن طاولة المفاوضات، فسيتضح لك سبب الإحباط لدى الفلسطينيين".