اتفاق ترامب وآبي على إطلاق محادثات تجارية ثنائية بين أمريكا واليابان

طوكيو - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي إن بلديهما اتفقا على بدء التفاوض من أجل صياغة اتفاقية تجارية ثنائية بينهما.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن ترامب وافق خلال محادثته مع آبي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على إعفاء اليابان من الزيادة المحتملة للرسوم الأمريكية على السيارات المستوردة وقطع غيارها في الفترة الحالية.

من ناحيته قال "يوشيهيدي سوجا" المتحدث باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو اليوم الخميس إن الجانبين الأمريكي واليابان اتفقا أيضا على "توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين من أجل مصلحة الجانبين، مع العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية لمنطقة الهند والمحيط الهادئ على أساس قواعد عادلة".

وقال ترامب للصحفيين "اعتقد أنه سيكون أمرا مثيرا جدا.. يمكن أن تكون فقط أفضل للولايات المتحدة. واعتقد أنها ستكون أفضل بالفعل للدولتين".

جاء اتفاق ترامب وآبي أمس في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأمريكي على رئيس الوزراء الياباني من أجل فتح السوق اليابانية أمام المنتجات الأمريكية وبخاصة الأرز ولحوم الأبقار.

في الوقت نفسه فإن الاتفاق على بدء المفاوضات لعقد اتفاق تجاري ثنائي يمثل تنازلا كبيرا من جانب آبي لترامب حيث كانت طوكيو تتبنى فكرة الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف مثل اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي يضم 11 دولة منها اليابان وأستراليا بعد انسحاب الولايات المتحدة منها فور توليه السلطة عام 2017.