الصين تدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود أكبر في مجال عدم الانتشار النووي

بكين/ نيويورك - (أ ش أ):

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" المجتمع الدولي إلى الدفاع عن سيادة القانون، واتخاذ إجراءات على جبهات متعددة؛ لتعزيز التعاون الدولي في جهود عدم الانتشار النووي العالمي.

وقال وانغ، في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، إنه "يتعين علينا جميعا أن نحافظ بجدية على عالمية وفاعلية وسلطة نظام عدم الانتشار، لاسيما منع الإرهابيين وغيرهم من الجهات الفاعلة غير الحكومية من الوصول إلى مواد وتقنيات أسلحة الدمار الشامل".

وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات متعددة الجبهات لتنفيذ معاهدة عدم الانتشار بطريقة متزنة، مطالبا في الوقت نفسه الدول بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها الدولية دون معايير مزدوجة أو ترتيب تمييزي أو إنفاذ انتقائي ، وقال " إن الدول بحاحة إلى دعم التعاون الدولي وتعزيز قدراتها على عدم الانتشار".

وبشأن اتفاق إيران النووي، قال "إن ما حدث في السنوات الثلاث الماضية أظهر أن الاتفاق النووي الإيراني قابل للتطبيق" ، مشيرا إلى أن "الصين تشجع إيران على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها، وفي نفس الوقت ينبغي احترام الحقوق المشروعة لكافة الدول في إقامة علاقات اقتصادية وتجارية طبيعية مع إيران".

وحول قضية شبه الجزيرة الكورية، أشار وانغ إلى أن الوضع قد تغير إلى الأفضل، وأن الصين تبذل جهودا دؤوبة للوصول إلى هذه الغاية.

وقال "إننا ندعو كافة الإطراف إلى اغتنام الفرص الحالية وتحويل التوافق السياسي إلى إجراءات ملموسة، والعمل باتجاه إقامة آلية سلام وكذلك نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة لتحقيق السلام الدائم في أسرع وقت".