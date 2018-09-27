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"كاليفورنيا" تطلب من فيسبوك وتويتر الكشف عن ممولي الإعلانات السياسية

08:06 ص الخميس 27 سبتمبر 2018
"كاليفورنيا" تطلب من فيسبوك وتويتر الكشف عن ممولي الإعلانات السياسية

فيسبوك وتويتر

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أنها ستطلب من موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوتير الكشف عمن يمول الإعلانات السياسية، وكذلك الكشف عن قيمة الإعلان المادية لمعرفة مدى تأثيره على الناخبين.

وذكرت وكالة بلومبرج أن هذا المطلب وقعه حاكم الولاية، جيري براون، الأربعاء، ليتخذ بذلك شكل قانون يدخل حيز التنفيذ بحلول مارس 2020 .

وسيتم تطبيق القانون على الإعلانات الممولة من الولاية أو لجان الإنفاق المستقلة.

وأوضحت الوكالة أنه سيتم إعفاء الإعلانات من جانب المرشحين أو الأحزاب السياسية من تلك الإجراءات.

ولاية كاليفورنيا فيسبوك تويتر الإعلانات السياسية

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