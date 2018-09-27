سرقة 400 طن نحاس قيمتها 3 ملايين يورو في رومانيا​

بوخارست - (أ ش أ):

تمكنت مجموعة من اللصوص من سرقة 400 طن من النحاس في وضح النهار، تزيد قيمتها على 3 ملايين يورو من فناء شركة خاصة في مدينة آراد بغرب رومانيا، فيما وصفت بأنها سرقة العام في رومانيا.

واحتال أفراد العصابة للاستيلاء على هذه المسروقات بأن طلبوا كمية ضخمة من النحاس عن طريق البريد الإلكتروني على اعتبار أنهم يعملون لصالح إحدى الشركات، وبعد الموافقة على الطلبية، قالوا إنهم سيرسلون شاحنات لتحويل الشحنة، وبالتالي تأكدوا من أن المركبات لن تتوقف عند البوابة، لأن لديهم وثائق مزيفة.

وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أنه تطلب نقل هذه الكمية عدة شاحنات لتحميلها ونقلها، ولم يدرك الموظفون في الشركة في آراد إنها عملية احتيال الإ بعد بضع ساعات، فيما بدأت السلطات تحقيقا في عملية السرقة والاحتيال باستخدام الكومبيوتر.