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استقالة رئيس هيئة الإذاعة الأسترالية بعد تقرير عن إقالة صحفية بطلب من الحكومة

07:43 ص الخميس 27 سبتمبر 2018
استقالة رئيس هيئة الإذاعة الأسترالية بعد تقرير عن إقالة صحفية بطلب من الحكومة

علم أستراليا

سيدني - (د ب أ):

استقال رئيس هيئة الإذاعة العامة الأسترالية "إيه.بي.سي" اليوم الخميس بعد أن أظهرت رسالة إلكترونية مسربة أنه دعا إلى فصل واحدة من الصحفيين في الهيئة بعد شكوى من الحكومة.

وجاء قرار جوستين ميلن بالاستقالة وسط أسبوع مضطرب في "إيه.بي.سي" بعد الإقالة المفاجئة للمديرة العامة ميشيل جوثري يوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" أن ميلن بعث رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى جوثري في مايو الماضي ، قائلا إنه ينبغي إقالة الصحفية الكبيرة إيما ألبريسي بعد شكوى من رئيس الوزراء آنذاك مالكوم تيرنبول بشأن تقاريرها عن السياسات الاقتصادية للحكومة.

وقال ميلن في الرسالة الإلكترونية التي قدمها إلى الصحيفة شخص قريب من مجلس الإدارة :"إنهم ( في الحكومة) يكرهونها."

وكتب ميلن في رسالته إلى جوثري يقول :"أعتقد أن الأمر بسيط. تخلصي منها. نحتاج لإنقاذ (إيه.بي.سي) وليس إيما."

وكثيراً ما تتهم "إيه.بي.سي" بالتحيز اليساري من جانب حكومات محافظة كانت تهدد بتقليص تمويل هيئة الإذاعة.

وبعد تقرير الصحيفة، نظم موظفو (إيه.بي.سي) في سيدني احتجاجًا ضد ما اعتبروه فشلا من جانب ميلن في الدفاع عن الاستقلال الصحفي للهيئة وطالبوه بالتنحي.

وقال ميلن اليوم الخميس إنه كان يحمي استقلالية الهيئة بشكل كامل، ونفى أن يكون أي شخص في الحكومة طلب منه إقالة صحفيين محددين.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون ، زعيم الحزب الليبرالي المحافظ ، إن مجلس إدارة (إيه.بي.سي) ورئيسها قاما بالإجراء الصحيح.

وأضاف: "حان الوقت لكي تستأنف (إيه.بي.سي) البث العادي بشكل مستقل وبدون تحيز."

رسالة إلكترونية هيئة الإذاعة الأسترالية ميشيل جوثري جوستين ميلن

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