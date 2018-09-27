ترامب: أريد أن أستمع إلى المرأة متهمة كافانو بالاعتداء عليها

نيويورك - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد أن يسمع من امرأة تتهم مرشح المحكمة العليا بريت كافانو بأنه اعتداء جنسيا عليها عندما كانا مراهقين.

وقال ترامب عن كريستين بلاسي فورد في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "أريد أن أسمع منها .. إنه وضع صعب للغاية بالنسبة لامرأة ، وليس هناك شك في ذلك."

وأضاف ترامب أن النساء اللواتي يتهمن كافانو بـ "سوء السلوك الجنسي ستتاح لهن فرصة كبيرة للتحدث" في جلسة استماع ، من المحتمل أن تكون اليوم الخميس.

وقال ترامب: "أريد أن أشاهد وأسمع" ، مضيفًا: "سأعتمد أيضًا على بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الموهوبين والمنصفين".