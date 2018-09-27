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الرئيس الفنزويلي يرغب في لقاء ترامب

03:08 ص الخميس 27 سبتمبر 2018
الرئيس الفنزويلي يرغب في لقاء ترامب

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

نيويورك- (د ب أ):

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يرغب في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف مادورو، أنه على الرغم من الاختلافات التاريخية والأيديولوجية والاجتماعية الهائلة، "فإن رئيس فنزويلا سيكون مستعدًا للتواصل مع رئيس الولايات المتحدة ومناقشة هذه الأمور بشكل ثنائي".

وتابع: "أنا على استعداد للتحدث بجدول أعمال مفتوح حول أي شيء قد يرغب في الحديث عنه ... بصراحة وبصدق وأمانة".

وجاء عرض مادورو بعد اتهامه للولايات المتحدة بشن "هجمات مستمرة على بلادنا".​

نيكولاس مادورو ترامب الأمم المتحدة الولايات المتحدة

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