ترامب: إيران ستلجأ لي من أجل إبرام اتفاق جديد

(مصراوي):

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفضه بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا، مؤكدا أن الإيرانيين سيلجؤون إليه لعقد اتفاق جديد مع استمرار الضغوط.

وفي مؤتمر صحفي عقده في نيويوك قال ترامب: "إيران سوف تلجأ إلي وستطلب أن تعقد اتفاقا جيدا معي سوف يحدث ذلك.. هم يعانون كثيرا الآن." وفق موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف: "لديهم مظاهرات في كل مدينة أكثر بكثير مما حدث في عهد أوباما عندما خرجت تظاهرات ولم يفعل أي شيء"

وتابع الرئيس الأميركي: "أنا مع الشعب الإيراني هم لديهم تضخم كبير والعملة لا تساوي شيئا وهناك مظاهرات في الشوارع لا يمكن أن تشتري خبزا، الوضع كارثي".

واستطرد ترامب بالقول "في مرحلة ما سيأتون إلي وسيقولون هل ممكن أن نفعل شيئا. ببساطة لا أريد أن يمتلكوا سلاحا نوويا ".

وكان الرئيس الأميركي قد وصف النظام الإيراني خلال جلسة ترأسها لمجلس الأمن حول السلم والأمن الدوليين بأنه أكبر راعٍ للإرهاب في العالم.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تتشارك مع الولايات المتحدة في موقفها المتشدد حيال عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.