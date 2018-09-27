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إصابة 20 فلسطينيا في مواجهات مع قوات إسرائيلية في الضفة الغربية

02:01 ص الخميس 27 سبتمبر 2018
إصابة 20 فلسطينيا في مواجهات مع قوات إسرائيلية في الضفة الغربية

صورة ارشيفية

نابلس(الضفة الغربية) - (د ب أ):

أصيب 20 فلسطينيا بينهم صحفيان خلال مواجهات ليل الأربعاء/ الخميس مع قوات إسرائيلية في نابلس شمال الضفة الغربية، حسبما أفادت وكالة (معا) الفلسطينية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، لم تكشف عنها، أن الإصابات وقعت خلال مواجهات وصفت بالعنيفة و"اندلعت عند اقتحام المستوطنين لقبر يوسف في نابلس بحماية من الجيش الإسرائيلي".

وألقى شبان فلسطينيون حجارة وقنابل مولوتوف على قوات الجيش الإسرائيلي الذي رد بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب (معا).

فلسطين الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي

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