إصابة 20 فلسطينيا في مواجهات مع قوات إسرائيلية في الضفة الغربية

نابلس(الضفة الغربية) - (د ب أ):

أصيب 20 فلسطينيا بينهم صحفيان خلال مواجهات ليل الأربعاء/ الخميس مع قوات إسرائيلية في نابلس شمال الضفة الغربية، حسبما أفادت وكالة (معا) الفلسطينية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، لم تكشف عنها، أن الإصابات وقعت خلال مواجهات وصفت بالعنيفة و"اندلعت عند اقتحام المستوطنين لقبر يوسف في نابلس بحماية من الجيش الإسرائيلي".

وألقى شبان فلسطينيون حجارة وقنابل مولوتوف على قوات الجيش الإسرائيلي الذي رد بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب (معا).