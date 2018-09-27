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منانجاجوا: أحداث العنف في زيمبابوي حادثة منعزلة ونمضي في المسار الصحيح

01:58 ص الخميس 27 سبتمبر 2018
منانجاجوا: أحداث العنف في زيمبابوي حادثة منعزلة ونمضي في المسار الصحيح

رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا

نيويورك - (د ب أ):

قال رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء إن أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في بلاده والتي أدت إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل كانت حادثة "منعزلة" في بلد يحقق تقدما ديمقراطيا بخلاف ذلك الأمر.

وهذا هو أول خطاب لزيمبابوي منذ عقود في اجتماع الأمم المتحدة يلقيه رئيس غير الرئيس السابق روبرت موجابي الذي حكم البلاد لمدة 37 عاما.

وفي حين أن موجابي كان في كثير من الأحيان معادياً في خطاباته بالجمعية العامة، حيث انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي وأبدى ملاحظات سلبية حول المثليين جنسياً في عام 2015 ، بدا منانجاجوا كرجل دولة ومتصالحا.

وقال منانجاجوا: "المناخ الاستثنائي الذي كان سائدا قبل الانتخابات وبعدها" أظهر نضج ديمقراطية زيمبابوي.

وأضاف أن "الحادث المعزول والمؤسف لعنف ما بعد الانتخابات أمر غير مقبول" ، موضحا أن تحقيقا مستقلا بشأن العنف يجري حاليا.

نيويورك إيمرسون منانجاجوا زيمبابوي الأمم المتحدة

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