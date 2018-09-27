ترامب عن كوريا الشمالية: إذا لم يتم انتخابي لاندلعت حرب

نيويورك - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العالم كان سيشهد حربا مع كوريا الشمالية، إذا لم يتم انتخابه.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: "ملايين الأشخاص كانوا سيقتلون. وكان يمكن أن تكون هذه حربا عالمية بسهولة بالغة".

وقال: "لو لم أُنتخب ، لكانت هناك حرب"، مضيفا أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أرسل له "خطابين رائعين" بدا أنه يريد "إنجاز الأمور".

وحول اتفاق محتمل مع بيونج يانج بشأن نزع السلاح النووي ، قال ترامب: "لا أريد الدخول في لعبة الوقت".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "الآن نحن في موقف عظيم".