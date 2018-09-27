ترامب عن كوريا الشمالية: إذا لم يتم انتخابي لاندلعت حرب
نيويورك - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العالم كان سيشهد حربا مع كوريا الشمالية، إذا لم يتم انتخابه.
وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: "ملايين الأشخاص كانوا سيقتلون. وكان يمكن أن تكون هذه حربا عالمية بسهولة بالغة".
وقال: "لو لم أُنتخب ، لكانت هناك حرب"، مضيفا أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أرسل له "خطابين رائعين" بدا أنه يريد "إنجاز الأمور".
وحول اتفاق محتمل مع بيونج يانج بشأن نزع السلاح النووي ، قال ترامب: "لا أريد الدخول في لعبة الوقت".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "الآن نحن في موقف عظيم".
-
92
-
68
-
30
-
27
-
25
-
17
-
16
-
16
-
14
-
13
إعلان