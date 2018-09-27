الجبير: السعودية لن تسمح لإيران وحزب الله بالسيطرة على اليمن

نيويورك- (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده لن تسمح لإيران وحزب الله بالسيطرة على اليمن.

وقال الجبير، خلال كلمته أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي بنيويورك، وفقا لقناة "العربية ـ الحدث" الفضائية مساء الأربعاء، إن حل المشكلة في اليمن سياسي، وليس حلا عسكريا، مشيرا إلى أن الحوثيين عقدوا 17 اتفاقا ولم ينفذوا أي وعد منها.

وأعلن وزير الخارجية السعودي أن الحوثيين لهم الحق أن يكونوا جزءا من العملية السياسية في اليمن، وليس السيطرة عليها، لافتا إلى أنهم عرقلوا وصول منظمة الصحة العالمية للمناطق المحتاجة في اليمن.

وتطرق الجبير بالقول: "نأمل أن يسهم الضغط العسكري على الحوثيين بدفعهم للحوار".

وحول أزمة سوريا، ذكر وزير الخارجية السعودي أن الوضع السوري مأساوي، وكان يمكن أن ينتهي بشكل أسرع عند نشوب الأزمة.

وألمح إلى أن تدخل روسيا غير التوازن العسكري على الأرض، مشددا على أن الحل في سوريا يرتكز على مقررات جنيف.

وبشأن العلاقات مع إسرائيل، نفي وزير الخارجية السعودي أن تكون للمملكة أي علاقات مع إسرائيل، مؤكدا أن السعودية تتمسك بحل الدولتين في التعامل مع أزمة الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين.