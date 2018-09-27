أكثر الكلمات إنتشاراً

تركي آل الشيخ ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

حول العالم في 24 ساعة: بدون حضور الرئيس الأمريكي.. ميلانيا ترامب تزور مصر في أكتوبر

01:30 ص الخميس 27 سبتمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: بدون حضور الرئيس الأمريكي.. ميلانيا ترامب تزور مصر في أكتوبر

ميلانيا ترامب

كتب – محمد عطايا:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، زيارة ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي إلى مصر، وأيضًا، رفض القضاء الفرنسي ثالث طلب للإفراج عن حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي طارق رمضان، وإعلان المملكة العربية السعودية إطلاق مشروع "أمالا" وهي وجهة سياحية على ساحل البحر الأحمر وصفتها عدد من وسائل الإعلام السعودية بأنها "ريفيرا الشرق الأوسط".

سيرخي لافروف روسيا سوريا إسرائيل الخطوط الجوية الكويتية يهود ألمانيا حظر الإسرائيليين ولي العهد السعودي حفيد مؤسس الإخوان ميلانيا ترامب

الخبر التالى:

ترامب يميل إلى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان