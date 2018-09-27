حول العالم في 24 ساعة: بدون حضور الرئيس الأمريكي.. ميلانيا ترامب تزور مصر في أكتوبر

كتب – محمد عطايا:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، زيارة ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي إلى مصر، وأيضًا، رفض القضاء الفرنسي ثالث طلب للإفراج عن حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي طارق رمضان، وإعلان المملكة العربية السعودية إطلاق مشروع "أمالا" وهي وجهة سياحية على ساحل البحر الأحمر وصفتها عدد من وسائل الإعلام السعودية بأنها "ريفيرا الشرق الأوسط".