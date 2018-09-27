ترامب: لم نسمح بقصف 3 ملايين شخص في إدلب لتصفية 30 ألف إرهابي

القاهرة – مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه كان يجب الاهتمام بما يحدث في سوريا واليمن ضمن الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف في مؤتمر صحفي يحضره بمفرده من الإدارة الأمريكية، في خطوة نادرة بحسب وسائل الإعلام المحلية، أنه أعطى تعليماته بعدم السماح بشن هجوم على إدلب السورية.

كما تابع بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية: "لم نسمح بقصف 3 ملايين شخص في إدلب بمبرر تصفية 30 ألف إرهابي".

ثم تطرق إلى الحديث عن إيران، مشيرًا إلى أن طهران سوف تسعى قريبًا إلى عقد اتفاق مع أمريكا بسبب الضغوط المفروضة عليها. واستمر في كلمته من البيت الأبيض: "على الشركات أن تختار أن تكون مع إيران أو مع أمريكا".