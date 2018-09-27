أكثر الكلمات إنتشاراً

تركي آل الشيخ ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

أبرز التصريحات في 24 ساعة: لولا انتخابي لاندلعت حربًا مع كوريا الشمالية

01:00 ص الخميس 27 سبتمبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: لولا انتخابي لاندلعت حربًا مع كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب – محمد عطايا:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لولا انتخابه عام 2016، لدخلت الولايات المتحدة في حرب ضد كوريا الشمالية، بينما وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، رسالة شديدة اللهجة للدول المعادية له، وبخاصة الولايات المتحدة، مؤكدًا أن طهران لا تريد أن تعلن الحرب، فيما قال سفير بريطانيا بالقاهرة، جيفري آدامز إن القاهرة هي بلده الثاني.

حسن روحاني إيران أمريكا ترامب بريطانيا

الخبر التالى:

ترامب يعرب عن رغبته في لقاء رئيس فنزويلا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان