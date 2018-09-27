أبرز التصريحات في 24 ساعة: لولا انتخابي لاندلعت حربًا مع كوريا الشمالية

كتب – محمد عطايا:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لولا انتخابه عام 2016، لدخلت الولايات المتحدة في حرب ضد كوريا الشمالية، بينما وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، رسالة شديدة اللهجة للدول المعادية له، وبخاصة الولايات المتحدة، مؤكدًا أن طهران لا تريد أن تعلن الحرب، فيما قال سفير بريطانيا بالقاهرة، جيفري آدامز إن القاهرة هي بلده الثاني.