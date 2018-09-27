تأييد الحكم بالسجن مدى الحياة ضد "المخترع" قاتل الصحفية السويدية

كوبنهاجن - (د ب أ)

أيدت محكمة الاستئناف في الدنمارك اليوم الأربعاء حكم السجن مدى الحياة بحق مخترع الغواصة بيتر مادسن لإدانته بقتل الصحفية السويدية كيم وول في غواصته في آب/أغسطس 2017. ورفضت المحكمة طلب مادسن بتحديد فترة السجن.

وقالت المحامية بيتينا هالد انجمارك إن قرار المحكمة أصابها هي ومادسن " بالصدمة". وقد استمعت هيئة محلفين مؤلفة من خمسة قضاة لطلب الطعن الذي قدمه مادسن على الحكم الصادر بحقه.

وأشار حكم المحكمة العليا الشرقية، مثل الحكم السابق الصادر عن محكمة كوبنهاجن الجزئية، أن القضية كانت "خطيرة للغاية". وتطرق إلى التخطيط المفصل وأن وول كانت في موقف ضعيف للغاية على متن السفينة الغواصة.

وقالت المحامية انجمارك إنها "فوجئت" بقرار المحكمة. وذكرت للصحفيين أنها تعتقد أن الاهتمام الإعلامي المكثف قد أضر بقضيته، في حين شعرت أن عقوبة السجن مدى الحياة "قاسية للغاية".

وأعرب كريستيان كيرك كبير، ممثلي الادعاء عن "سروره البالغ" بالنتيجة، مشيرا إلى أن القضية تتسم بالوحشية.

وكان مادسن/ 47 عاما/ نفى قتل الصحفية، ولكنه اعترف بتقطيع جسدها وإلقائها في مياه البحر في أغسطس 2017. وقال لمحكمة أقل درجة إن وول توفيت جراء إصابتها بالاختناق على متن الغواصة.