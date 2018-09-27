أهم عناوين الصحف العالمية: إيران أصعب من كوريا الشمالية

القاهرة – مصراوي

قال الكاتب الصحفي البريطاني كون كوجلين بصحيفة تليجراف إن مواجهة الحكومة الإيرانية سيكون أصعب بكثير من مواجهة كوريا الشمالية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بينما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الولايات المتحدة سحبت أنظمة دفاع صاروخية من الشرق الأوسط، وتساءل مقال بصحيفة هآرتس العبرية حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي ترامب قادر على حماية إسرائيل في الحرب المقبلة.