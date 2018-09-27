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أهم عناوين الصحف العالمية: إيران أصعب من كوريا الشمالية

12:30 ص الخميس 27 سبتمبر 2018
أهم عناوين الصحف العالمية: إيران أصعب من كوريا الشمالية

الرئيس الإيراني حسن روحاني بجوار وزير الخارجية محم

القاهرة – مصراوي

قال الكاتب الصحفي البريطاني كون كوجلين بصحيفة تليجراف إن مواجهة الحكومة الإيرانية سيكون أصعب بكثير من مواجهة كوريا الشمالية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بينما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الولايات المتحدة سحبت أنظمة دفاع صاروخية من الشرق الأوسط، وتساءل مقال بصحيفة هآرتس العبرية حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي ترامب قادر على حماية إسرائيل في الحرب المقبلة.

ترامب أمريكا إسرائيل نيويورك وزارة الدفاع الأمريكية

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