ترامب: لولا انتخابي لاندلعت حربًا مع كوريا الشمالية

كتب – محمد عطايا:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لولا انتخابه عام 2016، لدخلت الولايات المتحدة في حرب ضد كوريا الشمالية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالبيت الأبيض اليوم الاربعاء ونقلته "سكاي نيوز عربية"، أن أوباما كان على شفا الحرب مع كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أنه سينجز الصفقة مع كيم جونج أون، "ولكن لن أتحدث عن حيز زمني لتحقيق ذلك".

وتابع ترامب: " لم يكن لدي أي تواطؤ مع روسيا ولا أحد يمكن أن يصدق أن استعين بروسيا في الانتخابات".

وزعم أن الديموقراطيين يسعون من خلال مهاجمته للعودة إلى السلطة لا أكثر.

واستطرد الرئيس الأمريكي، إن لديه أدلة على مساعي الصين للتدخل في الانتخابات النصفية للكونجرس المقبلة في شهر نوفمبر.

وأضاف ، أن الخلاف الاقتصادي مع الصين لا يؤثر إطلاقًا على النمو الاقتصادي الأمريكي في المستقبل.

وأكد ترامب أنه لا يفضل على الإطلاق إقالة وكيل وزير العدل رود روزنيستين، إلا أنه من الممكن أن يؤجل لقاءه به لفترة قصيرة خلال الأيام القادمة.