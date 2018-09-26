ترامب: خلافنا مع الصين لا يؤثر على الاقتصاد.. ولا أفضل إقالة نائب وزير العدل

كتب – محمد عطايا:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لديه أدلة على مساعي الصين للتدخل في الانتخابات النصفية للكونجرس المقبلة في شهر نوفمبر.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالبيت الأبيض اليوم الاربعاء ونقلته "سكاي نيوز عربية"، أن الخلاف الاقتصادي مع الصين لا يؤثر إطلاقًا على النمو الاقتصادي الأمريكي في المستقبل.

وأكد ترامب أنه لا يفضل على الإطلاق إقالة وكيل وزير العدل رود روزنيستين، إلا أنه من الممكن أن يؤجل لقاءه به لفترة قصيرة خلال الأيام القادمة.