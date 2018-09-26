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"قسد" تقتل عجوز عمره 111 سنة في دير الزور شرقي سوريا

11:28 م الأربعاء 26 سبتمبر 2018
"قسد" تقتل عجوز عمره 111 سنة في دير الزور شرقي سوريا

ارشيفية

دمشق -( د ب أ)

قال عضو في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية إن قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) قتلت اليوم الاربعاء معمرا في محافظة دير الزور شرق سوريا .

وأوضح عضو مجلس المدني لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) "استهدف أحد قناصي قوات سورية الديمقراطية بشكل مباشر وبالرصاص الحي في بلدة الباغوز الحاج حسين الحميضة الرحبي، 111 عاما، مما أسفر عن مقتله على الفور".

وأشار العضو إلى أن الرحبي رفض الخروج من منزل في حي الرحبيين في بلدة الباغوز، رغم المعارك الضارية بين قوات قسد وتنظيم داعش.

وأضاف المصدر" يعتبر الحاج الرحبي، والذي ينتمي إلى أكبر العشائر في دير الزور، ذاكرة ريف دير الزور الشرقي، ولا زال يحتفظ بذاكرة قوية رغم تقدمه في السن".

وتابع المصدر أن الرحبي شارك في معارك استقلال سوريا عن فرنسا في منتصف اربعينيات القرن الماضي.

ودخلت قوات قسد اليوم بلدة الباغوز، ولا تزال المعارك دائرة في عدد من أحياء البلدة التي تمتد بشكل طولي على نهر الفرات.

دمشق مجلس دير الزور المدني المعارضة السورية سوريا جريمة قتل

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