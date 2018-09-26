بسبب أخطاءه الجسيمة.. كيف زاد ترامب من نفوذ إيران في الشرق الأوسط؟

كتب – محمد عطايا:

كشفت الكاتب الصحفي ديفيد جاردنر، في مقاله المنشور الأربعاء بصحيفة "فاينانشال تايمز"، عن زيادة نفوذ إيران في الشرق الأوسط، نتيجة لسوء استراتيجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمنطقة.

وترأس الرئيس الأمريكي، الاربعاء، جلسة مجلس الأمن للضغط على إيران، وجمع تأييد دولي حول أهمية محاصرة نظام الملالي.

وبحسب مقال للكاتب الصحفي ديفيد جاردنر، نجح ترامب في خلق أضرارًا بالشرق الأوسط، وحتى أن "صيحاته المرتفعة"، فشلت في إخفاء قدرة إيران على الالتفاف حول استراتيجياته.

وأشار إلى أن ترامب نجح عن طريق حلفاؤه بالشرق الأوسط، من تحقيق نجاحات ضئيلة للغاية، مؤكدًا أنه بالرغم من ذلك، فأنه يتفاخر بما يلقبه بـ"صفقة القرن"، بين فلسطين وإسرائيل.

وأضاف الكاتب البريطاني، أن "صفقة القرن"، لم تحقق النجاح في القضية الفلسطينية، وبالرغم من ذلك أرهق ترامب الطرفين بوعود غير محققة بالاستقرار الدائم في المنطقة.

وتابع أن الرئيس الأمريكي جل ما استطاع القيام به هو الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقّعته واشنطن مع 5 قوى عالمية، ولم يتمكن في النهاية من أن يقوض نشاطات طهران النووية باتفاق أفضل ينوب عن الذي تم توقيعه في 2015.

ويعتقد ترامب وإدارته أن فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية "شديدة القسوة" هو الحل الأمثل لتقويض نشاطات إيران في المنطقة.

العقوبات الأمريكية "القاسية" لم تزد حكومة طهران سوى قوة ونفوذ، وتعزيز وجود الحرس الثوري الذي يرفض بشكل متكرر الاتفاق النووي، بحسب مقال فايننشال تايمز.

وأكد جاردنر أن الرئيس الأمريكي في زيارته الأولى إلى الرياض العام الماضي، دعا المملكة العربية السعودية لقيادة تحالف سني عربي ضد الشيعة "الفرس".

وأضاف أن ترامب دعم السعودية والإمارات في مقاطعتهم لقطر، ما أدى إلى أن تحالف الأخيرة مع إيران وتركيا، وهو ما خلق نزاع جديد بين الأشقاء في المنطقة.

تعتبر إيران أن وجودها في اليمن عبر دعم الحوثي، عبارة عن جسر تمر خلاله في المنطقة، فبحسب الكاتب البريطاني، فإنها قطعة جديدة تضاف إلى مناطق نفوذها، التي توسعت كثيرًا بعد تولى ترامب السلطة في أمريكا.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية لم تعد تلاحظ كيف تضفي إيران الشرعية على المناطق التي تنشر فيها نفوذها، فخلال الأشهر الأخيرة، تمكنت الأذرع السياسية التابعة لإيران من الفوز في الانتخابات التشريعية، في كل من العراق، ولبنان.