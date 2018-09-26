"تليجراف" تكشف تورط كولونيل روسي في تسميم الجاسوس سكريبال ببريطانيا

لندن - (أ ش أ)

كشف تحقيق صحفي بريطاني عن هوية أحد القتلة المطلوبين بتهمة التورط في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا، وخلص إلى أن الرجل هو كولونيل في مخابرات الجيش الروسي حائز على أعلى وسام في البلاد من الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية في تقرير على موقعها الإلكتروني أن الهوية الحقيقية لأحد المطلوبين في هجوم غاز الأعصاب، والذي يطلق عليه من قبل شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية "روسلان بوشيروف"، هو في الحقيقة الكولونيل أناتولي فلاديميروفتش تشيبيجا.

وأضافت الصحيفة أن الكولونيل الروسي البالغ من العمر 39 عاما خدم في الشيشان وأوكرانيا، وحاز على وسام "بطل روسيا الاتحادية" بقرار من بوتين في 2014 قبل أن يتسلم الوسام في احتفالية محاطة بالسرية في العام نفسه.

ورأت الصحيفة أن الكشف الصحفي، الذي أجرته منظمة التحقيقات الصحفية "بيلينج كات" بالتعاون مع "تليجراف"، يعري أكاذيب بوتين وادعاءاته حول هوية المتهمين في محاولة تسميم سكريبال ووصفه لهم بـ"المدنيين" الأبرياء.

وقالت الصحيفة إن تشيبيجا، منتحلا شخصية "بوشيروف"، إضافة إلى رجل آخر معروف باسم ألكساندر بيتروف، أصرا على أنهما كانا في عطلة بمدينة ساليزبري البريطانية وليس لهما أي علاقة بالهجوم على سكريبال باستخدام غاز الأعصاب "نوفيتشوك".

وتظل الهوية الحقيقية للمتواطئ معه ألكساندر بيتروف غير واضحة، لكن "تليجراف" أكدت أنه كان يسافر تحت اسمه الأول الحقيقي لكنه غيّر فقط اسمه الأخير (اسم العائلة) إلى اسم مستعار، مشيرة إلى أنه من المفهوم أيضا أن السلطات البريطانية تعرف الحقيقة بشأن اسمه الحقيقي.

ونقلت الصحيفة عن ضابط سابق في الجيش الروسي -لم تسمه- أن الرتبة الرفيعة والخبرة الكامنة في الكولونيل الروسي أناتولي فلاديميروفتش تشيبيجا، تشيران بشدة إلى أن العملية جاءت من أعلى مستوى في موسكو، مضيفا أن محاولات الاغتيال الأقل أهمية يتم تنفيذها على يد ضباط أقل رتبة.

واتهمت رئيسة الوزراء البريطانية الرجلين الروسيين بأنهما أعضاء في "جي آر يو"، إحدى الوحدات في استخبارات الجيش الروسي، وهو ما أكدته "تليجراف" قائلة إن تشيبيجا قاتل في صفوف قوات النخبة الخاصة الروسية "سبيتسناز" تحت قيادة وحدة "جي آر يو" لمدة 17 عاما وعمل كجاسوس لمدة 9 أعوام على الأقل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حصل على أكثر من 20 جائزة ووسام "بطل روسيا الاتحادية"، إلا أنه على عكس معظم الحائزين على الوسام، لا يوجد معلومات علنية متاحة حوله، لافتة إلى أن الميدالية الرفيعة يتلقاها أشخاص قليلون كل عام من الرئيس الروسي شخصيا.

وقالت الصحيفة إن موقع أكاديمية قيادة الجيش الروسي في الشرق الأقصى، حيث تعلم الكولونيل تشيبيجا، تضعه ضمن قائمة الخريجين الذين تلقوا الوسام بجانب شرح مفصل للإنجازات التي تسببت في حصولهم على الميدالية الرفيعة، لكن في حالة تشيبيجا لم يكتب الموقع إلا "أناتولي فلاديميروفتش تشيبيجا حصل على اللقب الشرفي بطل روسيا الاتحادية بأمر من رئيس روسيا الاتحادية".

ولفتت الصحيفة إلى أن سرية حقيقة تقليد تشيبيجا بالوسام الوطني وتوقيت حصوله عليه في 2014، يشيران إلى أنه كان لأعماله ومشاركته في أوكرانيا؛ خاصة وأن روسيا آنذاك لم تكن منخرطة في القتال بالشيشان أو سوريا.