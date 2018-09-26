ترامب يبحث "جميع الخيارات" بعد فرض عقوبات أمريكية على فنزويلا

نيويورك - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك اليوم الأربعاء إن "جميع الخيارت مطروحة" فيما يتعلق بفنزويلا.

يأتي ذلك بعد يوم من تصعيد الإدارة الامريكية العقوبات المفروضة على مقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضاف ترامب: "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. الجميع، أصحاب النفوذ والأقل منهم نفوذا. جميع الخيارات. وأنتم تعرفون ما أقصده بالنفوذ. كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة لفنزويلا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى وجود جالية فنزويلية كبيرة في الولايات المتحدة، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل أخرى.

ودعا ترامب إلى استعادة الديمقراطية في فنزويلا، وذلك خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، بعد فترة قصيرة من فرض حكومته عقوبات على عدد من الشخصيات البارزة في كاراكاس، وبينهم قرينة الرئيس مادورو.

وأعربت الحكومة الفنزويلية اليوم الأربعاء عن "رفضها الشديد للبيانات التي تشبه الحرب والتدخل (في شؤونها) من جانب رئيس الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى إثارة تمرد عسكري في البلاد".

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية بأن الولايات المتحدة وبعض حكومات أمريكا اللاتينية، تسعى إلى "تغيير النظام" في فنزويلا.

وحذرت من أن مثل هذه السياسات يمكن أن "تخلق صراعا إقليميا ذات أبعاد غير متوقعة".

وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو إن الجيش موال لمادورو وأنه من "الغريب" أن يحاول ترامب إثارة انقلاب ضد "حكومة شرعية".

وأضاف البيان أن مثل هذه المحاولات تمثل "عرضا مثيرا للشفقة من الغباء وتجاهل القواعد الاساسية للقانون الدولى، ومبدأ تقرير المصير للشعوب".

يذكر أن اقتصاد فنزويلا، الذي كان مزدهراً في السابق، يشهد حالة من التدهور، مما دفع الكثير من مواطني البلاد إلى الهجرة الجماعية، فرارا من المصاعب الاقتصادية، والقمع السياسي.