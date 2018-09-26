وسط مخاوف من فيضانات جديدة.. تونس تطلق حملة تبرعات لولاية نابل

تونس - (د ب ا)

أطلقت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء حملة لجمع التبرعات لصالح ولاية نابل المنكوبة عقب الفيضانات الاخيرة التي ضربت المنطقة، وخلفت دمارا في البنية التحتية ووفيات.

وأعلنت الحكومة اليوم عن فتح حساب بريدي لجمع تبرعات من المواطنين والمؤسسات والجمعيات.

وقال وزير التجهيز التونسي رياض المؤخر "إن هناك مد تضامني وعدة طلبات لتقديم الإعانة للولاية".

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم أنه سيودع 100 ألف دينار تونسي في حساب التبرعات.

وتسببت أمطار عارمة ليل السبت الماضي في وفاة ستة أشخاص بولاية نابل، وأحدثت وضعا كارثيا تمثل في دمار لحق بالبنية التحتية شمل الطرق والجسور والسكك الحديدية ومنشآت عامة وممتلكات خاصة من بينها 2500 منزل.

ولا تزال الدراسة معلقة في أغلب مدارس الولاية، بينما تقوم وحدات الحماية المدنية والبلديات فتح الطرقات وعمليات تنظيفها.

ولم تفصح الحكومة بعد عن حصيلة الخسائر المادية في الولاية، لكنها أعلنت اليوم عن صرف 30 مليون دينار بشكل فوري للبلديات والجماعات المحلية؛ من أجل تدخلات عاجلة.

ولا تزال المخاوف قائمة من حدوث فيضانات جديدة، بعد تحذيرات أطلقتها مصالح الرصد الجوي اليوم.

وتشهد تونس تقلبات في المناخ اليوم تمثلت في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية شملت ولايات المنستير وصفاقس والمهدية وقابس.

وكانت ولاية صفاقس قد شهدت وفاة فتاة الخميس الماضي جرفتها السيول.